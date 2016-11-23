После землетрясения в небе Японии было замечено НЛО. Видео

После мощного землетрясения в Японии силой 7,4, зафиксированного в понедельник близ префектуры Фукусима и вызвавшего волну цунами высотой не более метра, в небе было замечено НЛО, которое удалось заснять 16-летнему подростку.

На кадрах видео видно, как объект передвигается по небу, оставляя след. Пользователи интернета отреагировали неоднозначно. Некоторые предположили, что заснятое является не более, чем простым метеоритом, другие же утверждали, что это инопланетяне и строили предположения о возможной связи землетрясения с НЛО, сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии в 05.59 по местному времени (23.59 мск понедельника) произошло землетрясение силой 7,4. Экстренные службы Японии объявили угрозу цунами, вскоре волна подошла к берегам префектуры, в 2011 году уже пережившей мощнейший удар стихии, вызвавший многочисленные жертвы. Однако в этот раз высота волны достигала метра и не представляла большой опасности людям, строениям, а также АЭС «Фукусима-1». Всего было эвакуировано около 3 тыс. человек, после чего угроза цунами была снята.