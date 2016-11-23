Япония заявила о приближении вертолета РФ и подняла истребители

Минобороны Японии утром в среду заявило о якобы приближении к островам Сенкаку (Дяоюйдао) российского вертолета Ка-27 для возможного перехвата которого японские ВВС подняли в воздух истребители.

Минобороны Японии уточнило, что вертолет пролетел в 10 км от островов Сенкаку, не нарушив японскую границу, передает ТАСС.

«В ответ (на приближение российского вертолета) были срочно подняты в воздух истребители», —говорится в сообщении.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом многолетнего территориального спора между Китаем и Японией. После Второй мировой войны США передали острова Японии, на Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

Читайте также:

Япония защитит острова Сенкаку ракетными установками