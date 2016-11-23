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Япония заявила о приближении вертолета РФ и подняла истребители

Токио отметил, что российский Ка-27 не нарушал границ государства

Минобороны Японии утром в среду заявило о якобы приближении к островам Сенкаку (Дяоюйдао) российского вертолета Ка-27 для возможного перехвата которого японские ВВС подняли в воздух истребители.

Минобороны Японии уточнило, что вертолет пролетел в 10 км от островов Сенкаку, не нарушив японскую границу, передает ТАСС.

«В ответ (на приближение российского вертолета) были срочно подняты в воздух истребители», —говорится в сообщении.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом многолетнего территориального спора между Китаем и Японией. После Второй мировой войны США передали острова Японии, на Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Япония заявила о приближении вертолета РФ и подняла истребители

Токио отметил, что российский Ка-27 не нарушал границ государства

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