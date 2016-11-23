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Пентагон: США не стремятся к войне с Россией

Такое заявление сделали в Минобороны Соединенных Штатов

В Министерстве обороны США заявили, что «не стремятся к новой холодной войне с Россией», и к настоящей войне тоже. Как пояснил министр обороны страны Эштон Картер, США «долго устанавливали мирные отношения» с Россией и не ищут в ней врага, однако Вашингтон будет защищать своих союзников и партнеров, а также «твердые принципы мирового порядка».

Ранее глава Пентагона заявил, что рекомендовал избранному президенту США отказаться от сотрудничества с Россией по Сирии до тех пор, пока РФ не начнет «делать правильные вещи». Также Картер призвал Европу к противостоянию «возможной российской агрессии», сообщает телеканал «Звезда».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Пентагон: США не стремятся к войне с Россией

Такое заявление сделали в Минобороны Соединенных Штатов

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