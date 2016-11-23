Boeing, вынужденно севший в Новосибирске, осматривают техники

Пассажирский Boeing, следовавший маршрутом Лондон–Гонконг и вынужденно севший в новосибирском аэропорту Толмачево из-за сработавшего датчика о пожаре, осматривают техники. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«В настоящее время техники осматривают борт. Пассажиры размещены в стерильной зоне и обеспечены напитками, жалоб от них не поступало», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Собеседник уточнил, что датчик о пожаре во втором багажном отсеке сработал ложно. Посадка прошла успешно. Он также сообщил, что аварийно-спасательные службы привлекались, но не использовались.

Напомним, ранее в пресс-службе Толмачево сообщили что Boeing 777-300 авиакомпании Cathay Pacific совершил посадку в 07.20 по местному времени (03.20 мск) по решению экипажа. На борту находились 214 пассажиров и 18 членов экипажа.