Далай-лама собирается посетить США и встретиться с Трампом

Тибетский духовный лидер — далай-лама заявил, что намерен встретиться с избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом он заявил в ходе визита в столицу Монголии Улан-Батор.

«Думаю, что существуют определенные проблемы с визитом в США, поэтому я поеду туда, чтобы встретиться с новым президентом», — приводит его слова агентство Reuters.

Далай-лама также отметил, что в ходе избирательной кампании «кандидаты имеют больше свободы в выражении своих мыслей», а после избрания несут больше ответственности за свои слова.

Напомним, нынешний президент США Барак Обама встречался с духовных лидером четыре раза. Последняя встреча прошла в июне 2016 года. При этом Китай, с которым далай-лама ведет полемику, заявлял, что встречи американского лидера могут осложнить отношения между двумя странами.