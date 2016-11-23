ВВС Турции уничтожили девять целей ИГИЛ в Сирии

Турецкая авиация за минувшие сутки уничтожила девять целей террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

Удары были нанесены по объектам в районе Эль-Баба и Шабвирана. В том числе уничтожены два командных пункта, четыре оборонительные позиции и склад с оружием.

«В ходе наземной операции погибли четыре и ранен 21 боец сирийской оппозиции, также ранены двое военнослужащих ВС Турции», — цитирует «РИА Новости» сообщение Генштаба Турции.

Ранее сирийские СМИ со ссылкой на местные источники сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по населенному пункту Шейх-Насер, расположенному к северо-востоку от города Эль-Баб сирийской провинции Алеппо, в результате чего погибли семь мирных жителей, еще 10 получили ранения.

Армия Турции 24 августа начала операцию «Щит Евфрата» против ИГИЛ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и продолжает наступление в юго-западном направлении.