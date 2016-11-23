В Биробиджане водители монетами засыпали ямы на городском мосту

Биробиджанские водители провели акцию протеста против плохих дорог. Они засыпали мелкими монетами ямы на покрытии старого моста через реку Бира. На это они потратили около 8 кг металла.

Как рассказали организаторы акции, металлические монеты они собирали около двух недель.

«Если бы каждые две недели наши дорожники тоже засыпали по две ямы и выбоины, вероятно, ситуация на дорогах и автомосту была бы получше», — заявил один из участников акции.

Проезжающие мимо машины сигналили добровольным «ремонтникам» в знак одобрения их действий. Ямы, заполненным деньгами, автомобили преодолевали осторожно, снижая скорость, сообщает ИА ЕАОMedia