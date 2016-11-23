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В Биробиджане водители монетами засыпали ямы на городском мосту

Чтобы заполнить две выбоины, хватило 8 кг мелочи

Биробиджанские водители провели акцию протеста против плохих дорог. Они засыпали мелкими монетами ямы на покрытии старого моста через реку Бира. На это они потратили около 8 кг металла.

Как рассказали организаторы акции, металлические монеты они собирали около двух недель.

«Если бы каждые две недели наши дорожники тоже засыпали по две ямы и выбоины, вероятно, ситуация на дорогах и автомосту была бы получше», — заявил один из участников акции.

Проезжающие мимо машины сигналили добровольным «ремонтникам» в знак одобрения их действий. Ямы, заполненным деньгами, автомобили преодолевали осторожно, снижая скорость, сообщает ИА ЕАОMedia

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Биробиджане водители монетами засыпали ямы на городском мосту

Чтобы заполнить две выбоины, хватило 8 кг мелочи

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