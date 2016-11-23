Глава Нового Ургала Хабаровского края помещен под домашний арест

Под домашний арест помещен глава Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района Хабаровского края. В отношении Анатолия Панова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю. Решение о домашнем аресте было принято судом в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья чиновника.

Как писали «Известия», по версии следствия, с июля 2013 года по апрель 2016 года глава администрации Нового Ургала передал по договорам социального найма 11 квартир жителям поселка, которые не имели на это права. В числе лишенных оказались инвалиды, сироты, многодетные семьи. Своими действиями, как считает следствие, Панов нанес ущерб муниципальному бюджету на 8,5 млн рублей.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела продолжается.