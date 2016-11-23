Семь российских вузов вошли в мировой рейтинг трудоустройства

Семь российских вузов попали в первое издание рейтинга университетов по трудоустройству выпускников

Об этом говорится в исследовании британской компании QS Quacquarelli Symonds.

Два российских вуза — МГУ имени М.В. Ломоносова и МГИМО — оказались в топ-150. При этом, МГИМО признан одним из ведущих мировых университетов по критерию «Трудоустройство впервые 12 месяцев после окончания вуза», набрав по этому показателю максимально возможный балл (100 из 100), а МГУ занял третье место по показателю «Отзывы выпускников» (99,9 балла из 100).

СПбГУ и РЭУ имени Г.В. Плеханова вошли в топ-200 рейтинга. Еще три вуза (МИСиС, МФТИ и Высшая школа экономики заняли места в категории 201+. МИСиС к тому же был признан одним из лучших по показателю «Организация взаимодействия работодателей со студентами» (100 из 100 баллов)

Как сообщает «РИА Новости», британские эксперты анализировали связь между деятельностью вузов и трудоустройством их выпускников.

Отмечается, что по сравнению с пилотными версиями рейтинга в нынешнем издании применялась более совершенная методология, а число университетов увеличилось на сотню.

Наиболее высокие позиции в рейтинге заняли учебные заведения, ориентированные на дисциплины STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) и технологии.

В топ-20 вошли высшие учебные учреждения из США, Великобритании, Китая, Австралии, Франции, Германии и Гонконга.