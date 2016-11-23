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Элитное жилье сына экс-губернатора Сахалина конфискуют

Особняк на Рублевке оценивается в 100 млн рублей

Судебные приставы уведомили семью экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина о конфискации коттеджа с участком на Рублевcком шоссе в Москве. Речь идет о доме площадью 900 кв.м с участком. Как говорится в решении Южно-Сахалинского городского суда, имущество Александра Хорошавина, а также его сына Ильи будет обращено в доход государства, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Life.

Дом Ильи Хорошавина находится в в элитном подмосковном поселке Успенское Одинцовского района, собственность оценивается в 100 млн рублей. Дом находился под арестом с момента начала следствия по делу экс-губернатора Сахалина, как и все другие ценности.

Между тем, адвокат бывшего чиновника, Иван Миронов, уже заявил, что решение о конфискации незаконно, поскольку Хорошавину еще не вынесен приговор. Таким образом, по его мнению, речь идет об отъеме имущества.

«Конфискация возможна по решению суда в ходе расследования уголовного дела и может являться правовым последствием приговора, если будет доказано, что движимое и недвижимое имущество приобретено на средства, полученные преступным путем», — пояснил Миронов.

По предварительным данным, судебные приставы в ближайшие дни прибудут в элитный поселок на Рублевке для исполнения решения суда.

Как писали «Известия», экс-губернатора Сахалина, Александра Хорошавина, а также группу приближенных к нему чиновников обвиняют в коррупции. Общая сумма взяток составила более 500 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Элитное жилье сына экс-губернатора Сахалина конфискуют

Особняк на Рублевке оценивается в 100 млн рублей

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