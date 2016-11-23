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Минтранс прокомментировал сообщения о введении платы для 3,5-тонников

В ведомстве заявили, что исследование целесообразности таких мер не значит, что сбор будет введен

Минтранс России не предпринимает действий для введения платы с транспортных средств массой свыше 3,5 т за проезд по федеральным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Научно-исследовательская работа направлена лишь на выявление возможности и целесообразности таких действий. Проведение такой работы является общемировой практикой, реализуемой во многих развитых странах», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в работе обязательно учитываются социально-экономические последствия введения такой платы, а также существующая система финансирования дорожной деятельности.

Также Минтранс призвал дождаться итогов исследования, которыми могут стать в том числе и нецелесообразность и преждевременность принятия подобных решений.

Напомним, ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в министерстве обсуждается возможность введения сбора за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 т до 12 т.По словам федерального чиновника, близкого к ситуации, обоснование введения мер покажет специально заказанное исследование, которым занимается Высшая школа экономики.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Минтранс прокомментировал сообщения о введении платы для 3,5-тонников

В ведомстве заявили, что исследование целесообразности таких мер не значит, что сбор будет введен

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