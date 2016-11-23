В ДТП под Иркутском пострадали 12 человек

В автомобильной аварии под Иркутском утром в среду на 16-м км Байкальского тракта 12 человек получили травмы, в том числе 11 сотрудников детской клинической больницы.



По данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 08.50 местного времени (03.50 мск).



«В Иркутскую городскую клиническую больницу № 3 машинами скорой медицинской помощи областного центра с места происшествия доставлены 12 человек, в том числе 11 сотрудников Ивано-Матренинской детской клинической больницы, а также водитель автомобиля Mercedes», — цитирует сайт НТВ.Ru сообщение пресс-службы Минздрава Иркутской области.



Автомобиль Mercedes S-200, за рулем которого находилась 23-летняя девушка, по касательной столкнулся с самосвалом. Водитель иномарки потеряла управление и машина врезалась в заднюю ось следовавший навстречу микроавтобус Ford Transit, сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.



24 человека, находившиеся в микроавтобусе, направлялись на работу в отделение восстановительного лечения Ивано-Матренинской детской клинической больницы, расположенное на 23-м км Байкальского тракта.



На Байкальском тракте в районе ДТП организовано реверсивное движение. На месте происшествия работают несколько экипажей ГИБДД. Следствие устанавливает детали произошедшего.

