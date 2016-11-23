Трамп собирается преобразовать ФРС в ближайшее время

Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшие три месяца после вступления в должность заполнит две имеющиеся вакансии в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в формирующейся администрации Трампа.

В Совет управляющих ФРС входят семь человек, которые имеют право голоса на заседаниях по ключевой ставке

По словам Ларри Кадлоу, который называет себя неофициальным советником избранного президента по экономическим вопросам, при Трампе может состояться по крайней мере четыре назначения в ФРС.

Срок полномочий главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года, а вице-председателя Стэнли Фишера — в июне 2018 года.

Накануне Трамп сообщил, что «десантную группу», которая изучит пути преобразования регулятора, возглавит Ральф Феррара.

Ранее Трамп резко критиковал главу ФРС за проводимую политику повышения ключевой ставки.

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