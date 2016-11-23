На Байкале запретят ловлю омуля

На озере Байкал запретят ловлю омуля для сохранения его популяции. Запрет устанавливается с 2017 по 2019 год. Одновременно будут увеличены объемы искусственного воспроизводства этого вида рыб.



Как сообщает IrkutskMedia, Федеральное агентство по рыболовству рассмотрело обращение депутата Госдумы Николая Николаева. Он, в частности, указывал на то, что подобная практика существовала с 1969 по 1975 годы и показала положительные результаты.

Агентство отмечает, что вылавливать омуля всё же разрешат в научно-исследовательских и контрольных целях, а также для рыбоводства.

Ранее сообщалось, что для спасения популяции омуля в Байкал в следующем году выпустят около 125 млн штук молоди. Кроме того, до 23 млн рублей возрастет финансирование программ по искусственному воспроизводству запасов рыбы. В Федеральном агентстве по рыболовству сохранение и восстановление популяции байкальского омуля назвали первоочередной государственной задачей.