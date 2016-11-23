Twitter заблокировал аккаунт своего гендиректора

Сервис микроблогов Twitter на полчаса заблокировал аккаунт собственного сооснователя и гендиректора Джека Дорси.

Причина блокировки аккаунта @jackо сталась неизвестной.

Как сообщает издание Wall Street Journal, сразу после разблокировки обнаружилось, что у Дорси осталось всего 200 подписчиков. Сейчас их первоначальное число восстановилось и достигло 3,8 млн.

По словам самого Дорси, блокировка стала результатом «внутренней ошибки». Других деталей он не предоставил, но пошутил, что «всего лишь настраивает свой twttr… снова» — похожий твит он написал 21 марта 2006 года, когда Twitter только начинал свое существование.