РЖД планирует запустить ВСМ Москва–Казань до 2022 года

РЖД до 2022 года планирует запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Казани. Об этом сообщил президент компании Олег Белозеров в ходе своего выступления на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016.

«Мы прошли очень большой путь с нашими китайскими и европейскими коллегами по осмыслению этого проекта. И считаем, что до 2022 года сможем доехать не только до Владимира, а вероятно, и до Казани», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Белозеров напомнил, что проектирование находится в финальной стадии — в частности, проект участка до Владимира в ближайшее время будет передан в Главгосэкспертизу, передает агентство «Прайм».

Говоря о сроках запуска магистрали, Белозеров уточнил: «Мы перед собой ставим срок 2022-2023 годы, тем более, что активная работа не останавливалась ни на минуту».



ВСМ Москва–Казань — проект первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга и более отдаленной— до Пекина. Заказчиком проектных работ всей магистрали является ОАО «РЖД», компания обеспечивает также управление и безопасность движения и диспетчеризацию на всей протяженности линии.