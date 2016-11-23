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Аэропорту Улан-Удэ разрешили принимать тяжелые Airbus и Boeing

Руководство воздушной гавани уже разыскивает новые авиакомпании для сотрудничества

Росавиация выдала разрешение на прием «тяжелых» самолетов международному аэропорту Байкал в Улан-Удэ. Речь идет о Airbus 320-200 и Boeing 737-800. Сейчас руководство аэропорта и власти Бурятии ведут переговоры с потенциальными авиаперевозчиками, сообщили ИА UlanMedia в пресс-службе аэропорта «Байкал».

Ранее прием некоторых типов воздушных судов был ограничен из-за недостаточной прочности взлетно-посадочной полосы. Сейчас идет строительство новой ВПП, срок службы действующей сократился, а значит, использовать ее разрешено в более напряженном режиме, пояснили в пресс-службе аэропорта.

Новую взлетно-посадочную полосу строят с августа этого года, работы планируется завершить в 2018 году. Стоимость работ оценивается в 3,9 млрд рублей. Средства полностью выделены из федерального бюджета.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Аэропорту Улан-Удэ разрешили принимать тяжелые Airbus и Boeing

Руководство воздушной гавани уже разыскивает новые авиакомпании для сотрудничества

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