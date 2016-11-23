Фийон: Россия не представляет угрозы для Европы в отличие от Азии

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что из России сделали виртуального врага и она не представляет угрозы для Европы в отличие от Китая.



«Угроза Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это не Россия, финансово-экономическую угрозу представляет Китай», — сказал он в интервью телеканалу Europe 1.

По его словам, имеющие место на Западе информационные атаки в адрес президента РФ Владимира Путина также лишены смысла с точки зрения развития отношений с Москвой.



«Я работал с Путиным, когда я был премьер- министром, и получил ряд выгодных соглашений с Францией, потому что я всегда с ним боролся», — сказал Фийон, отметив, что российский президент «трудный собеседник», но он уважает тех, кто выполняет свои обязательства.



Он подчеркнул, что вопрос в том, пытаются ли страны Запада стабилизировать Россию и укоренить ее в Европе или же, наоборот, оттолкнуть.



«Занимаемся тем, что изолируем Россию, провоцируем, толкая ее в сторону Азии, которая представляет собой подлинную проблему для Европы», — указал Фийон.



Напомним, Франсуа Фийон с большим отрывом выиграл первый тур предварительного голосования на праймериз. За него проголосовали 44,0% избирателей. Бывший президент Франции Николя Саркози Саркози набрал лишь 22,1%.



Во втором туре Фийон встретится с еще одним экс-премьером Аленом Жюппе, который набрал 28,1% голосов в первом туре.

