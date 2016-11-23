Экспедиция по Лене поможет ученым из Томска выяснить изменения климата

В 2017 году ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН планируют отправиться в экспедицию по реке Лене.

Главной целью научного похода станет изучение особенности экосистем сибирской реки и ее влияние на изменение климата. Летом 2016 года ученые провели речную экспедицию по Оби.

«Мы хотим сравнить две величайшие реки Сибири — Обь и Лену. Обь — это река, в водосборе которой мало мерзлоты, а Лена — это сплошная мерзлота, у рек разная геология, биохимические условия. И нам важно сравнить, что происходит в водосборах, чтобы оценить их роль в балансе метана в арктическом регионе», — сказал профессор ТПУ Игорь Семилетов.

После экспедиции по Лене ученые планируют отправиться в полномасштабную морскую экспедицию к Восточно-Сибирскому арктическому шельфу, пишет ИА FlashSiberia.

В эти дни в Томске проходит международный форум, для участия в котором в сибирский город съехались видные исследователи Арктики из разных стран. Ученые планируют проводить морские экспедиции на российский арктический шельф каждый год. Научной платформой проекта выбран Томский политех. Первый поход, рассчитанный на 50 суток, намечен на сентябрь 2017 года.

