«Газпром» запустил программу участия менеджеров в уставном капитале

«Газпром» утвердил программу участия руководителей компании в уставном капитале холдинга с 21 ноября 2016 года.



Об этом говорится сообщении компании.

Также совет директоров утвердил поименный список участников программы.

В 2013 году «Газпром» рассматривал вопрос о составе участников обновленной опционной программы для менеджмента и членов совета директоров компании, а также дате ее запуска. Однако о результатах не было сообщено публично.

Система мотивации топ-менеджеров в «Газпроме» состоит из двух элементов — система годового бонуса и программа премирования акциями.