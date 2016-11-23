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«Газпром» запустил программу участия менеджеров в уставном капитале

Датой запуска программы назначено 21 ноября

«Газпром» утвердил программу участия руководителей компании в уставном капитале холдинга с 21 ноября 2016 года.

Об этом говорится сообщении компании.

Также совет директоров утвердил поименный список участников программы.

В 2013 году «Газпром» рассматривал вопрос о составе участников обновленной опционной программы для менеджмента и членов совета директоров компании, а также дате ее запуска. Однако о результатах не было сообщено публично.

Система мотивации топ-менеджеров в «Газпроме» состоит из двух элементов — система годового бонуса и программа премирования акциями.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

«Газпром» запустил программу участия менеджеров в уставном капитале

Датой запуска программы назначено 21 ноября

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