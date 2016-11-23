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Генпрокуратура Украины допросила Кличко по делу о майдане

Он прошел допрос в качестве свидетеля

Генпрокуратура Украины допросила мэра Киева Виталия Кличко по делу о событиях на майдане.

Как сообщает Утро.Ру, он прошел допрос в качестве свидетеля. Других подробностей допроса не приводится.

Ранее в рамках расследования дела о майдане Генпрокуратура Украины также допросила лидера Радикальной партии Олега Ляшко, главу МВД Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, спикера Верховной рады Андрея Парубия и президента Украины Петра Порошенко. Допрос украинского лидера длился шесть часов. В ближайшее время по делу по видеосвязи допросят бывшего президента Украины Викторя Януковича.

Напомним, 21 ноября 2013 года на главной киевской площади Независимости — майдане Незалежности — сторонники евроинтеграции организовали массовые протестные акции, в результате которых произошла насильственная смена власти. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Генпрокуратура Украины допросила Кличко по делу о майдане

Он прошел допрос в качестве свидетеля

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