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Магаданцы собирают деньги на помощь сгоревшему контактному зоопарку

За сутки собрано 50 тыс. рублей из необходимого 1 млн

Жители Магадана организовали сбор средств на восстановление сгоревшего на днях контактного зоопарка «Эвелина». За сутки удалось собрать 50 тыс. рублей. Власти Магадана так же пообещали помочь владельцам зоопарка. В частности, мэр города Юрий Гришан сообщил о выделении из Фонда социального партнерства 50 тыс. рублей. А всего на восстановление конюшни и страусятни в фермерском хозяйстве потребуется до 1 млн рублей, сообщает ИА MagadanMedia

Как говорят организаторы кампании по сбору денег, если затянуть с помощью, лошади могут погибнуть от переохлаждения.

Напомним, пожар в КФХ «Эвелина» произошел в понедельник вечером. Погибли маленький пони и олень по имени Батон — любимец магаданцев, который участвовал во всех городских мероприятиях. Владельцы хозяйства подали заявление в полицию, поскольку уверены, что ферму подожгли.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Магаданцы собирают деньги на помощь сгоревшему контактному зоопарку

За сутки собрано 50 тыс. рублей из необходимого 1 млн

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