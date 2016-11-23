Магаданцы собирают деньги на помощь сгоревшему контактному зоопарку

Жители Магадана организовали сбор средств на восстановление сгоревшего на днях контактного зоопарка «Эвелина». За сутки удалось собрать 50 тыс. рублей. Власти Магадана так же пообещали помочь владельцам зоопарка. В частности, мэр города Юрий Гришан сообщил о выделении из Фонда социального партнерства 50 тыс. рублей. А всего на восстановление конюшни и страусятни в фермерском хозяйстве потребуется до 1 млн рублей, сообщает ИА MagadanMedia.

Как говорят организаторы кампании по сбору денег, если затянуть с помощью, лошади могут погибнуть от переохлаждения.

Напомним, пожар в КФХ «Эвелина» произошел в понедельник вечером. Погибли маленький пони и олень по имени Батон — любимец магаданцев, который участвовал во всех городских мероприятиях. Владельцы хозяйства подали заявление в полицию, поскольку уверены, что ферму подожгли.