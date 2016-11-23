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Трамп выступает против термина «перезагрузка» в отношениях с Москвой

Избранный американский президент посетовал на ошибки своих предшественников и заявил, что в вопросе восстановления сотрудничества между странами это слово неуместно

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он против слова «перезагрузка» в отношениях с Москвой. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times.

По его словам, после тех ошибок, которые были допущенные Хиллари Клинтон и администрацией Барака Обамы, связи между двумя странами только ухудшились, поэтому использовать этот термин совсем неуместно.

Он также в очередной раз выразил намерение улучшить отношения между США и РФ и в тех сферах, в которых обе страны могут успешно сотрудничать. В качестве примера Трамп привел сирийский конфликт и борьбу с международным терроризмом.

Избранный глава Белого дома также рассказал, что у него уже есть «очень сильные идеи» по поводу того, как можно было бы урегулировать конфликт в Сирийской Республике.

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что вторжение стран НАТО в Ирак стало крупнейшей геополитической ошибкой.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил о намерении восстановить отношения с Россией. Он также отмечал необходимость совместных действий Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о Трампе отметил, что стоит учитывать различия между предвыборной риторикой и реальной политикой.

Напомним, официально республиканец вступит в должность президента после инаугурации, которая пройдет 20 января.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Трамп выступает против термина «перезагрузка» в отношениях с Москвой

Избранный американский президент посетовал на ошибки своих предшественников и заявил, что в вопросе восстановления сотрудничества между странами это слово неуместно

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