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Песков: замену Улюкаеву определят на днях

Официальный представитель Кремля отметил, что число кандидатов на пост министра экономического развития сократилось и решение о новом главе Минэка будет принято в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число кандидатов на пост министра экономического развития сократилось и решение о назначении может быть принято в ближайшее время.

«Президент говорил в Лиме, когда выступал, сказал, что я вот сейчас вернусь и займусь как раз проработкой, то есть можно ожидать, что какие-то предложения уже поступят», — сказал Песков, отметив, что решение будет озвучено уже «буквально на днях».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на пост главы Минэка претендуют как минимум 3–4 человека.

Песков, в свою очередь, уточнил, что к настоящему времени кандидатов стало меньше.

Напомним, 15 ноября СК РФ информировал, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Бaшнефти».

На следующий день президент России Владимир Путин освободил министра от его должности в связи с утратой доверия.

По информации «Известий», среди претендентов на пост главы Минэка директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, помощник президента Андрей Белоусов (уже был министром) и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Песков: замену Улюкаеву определят на днях

Официальный представитель Кремля отметил, что число кандидатов на пост министра экономического развития сократилось и решение о новом главе Минэка будет принято в ближайшее время

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