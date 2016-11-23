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Президентскую комиссию по ТЭКу перенесли на середину декабря

Как сообщил представитель Кремля, дата заседания пока не определена

Заседание президентской комиссии по ТЭКу, намеченное на 23 ноября, переносится на середину декабря. Дата проведения заседания пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По мере того, как будет сформирована повестка. Пока дата заседания комиссии по ТЭКу не определена», — ответил он на соответствующий вопрос. Его слова приводит RNS.

Ранее стало известно, что основными темами обсуждения на заседании должны были стать развитие электроэнергетики, а также результаты деятельности компаний с учетом влияния системы налогового и таможенно-тарифного регулирования и ситуации на валютных рынках. Кроме того, на повестку вынесено обсуждение мер поддержки отечественной нефтепереработки.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Президентскую комиссию по ТЭКу перенесли на середину декабря

Как сообщил представитель Кремля, дата заседания пока не определена

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