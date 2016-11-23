Роспотребнадзор объявил о начале эпидемии гриппа в России

Россия вступит в эпидемический сезон по гриппу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания на тему ВИЧ-инфекции, которое проходит в Екатеринбурге. По ее словам, ситуация с заболеванием усложнится уже через 2–3 недели.

«Мы вступаем в эпидсезон по гриппу. Через 2–3 недели ситуация усложнится. Грипп беспокоит нас, поскольку он наносит в том числе максимальный экономический урон», — цитирует главу ведомства телеканал «Звезда».

По словам Поповой, эпидемии могут привести к появлению новых штаммов, с которыми не справится вакцина от гриппа. В настоящий момент иммунизация населения лучше всего проходит в Свердловской области по сравнению с другими областями Урала, добавила глава Роспотребнадзора.