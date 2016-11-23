Кремль: развертывание ракетных комплексов на Курилах имеют обоснование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развертывание на островах Курильской гряды противокорабельных ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» не должны повлиять на развитие отношений между Токио и Москвой, особенно в свете подготовки предстоящего визита главы России в Японию.



По его словам, размещение береговых ракетных комплексов на островах Итуруп и Кунашир имеют свое обоснование.

В свою очередь глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что Токио примет «соответствующие меры» и добавил, что для урегулирования подобных ситуаций «необходимо решить проблему северных территорий». Северными территориями в Японии называют четыре российских острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хaбoмaи.



Напомним, 3 сентября на пленарной сессии ВЭФа премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Россия и Япония должны задуматься о продвижении в проблеме территориального спора между странами. После окончания Второй мировой войны между сторонами не был подписан мирный договор. При этом Токио в качестве условия заключения соглашения выдвигал свои притязания на четыре южнoкyрильскиx острова.

Позиция Москвы по этому вопросу подразумевает, что территории Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.



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