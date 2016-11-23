Песков: слово «перезагрузка» в отношениях РФ и США скомпрометировано

Россия подтверждает настрой на выстраивание добрых, взаимовыгодных и равных отношений с США и рассчитывает на взаимность Вашингтона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, новый формат отношений с Москвой необязательно будет перезагрузкой.

«Что касается слова «перезагрузка отношений», наверное, действительно, здесь можно с избранным президентом (Дональдом Трампом) согласиться: слово действительно несколько себя скомпрометировало, ибо последствия этой перезагрузки совсем не те, которые мы хотели бы видеть».

Песков отметил, что термин в данном случае не имеет значения, «главное — это наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений».

По мнению пресс-секретаря президента, сейчас «вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях».

«Они (отношения) находятся совсем на дне, но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой, и ясно, что не быстрый процесс вывода отношений в конструктивное русло», — добавил Песков.

Термин «перезагрузка» применительно к отношениям между Россией и США был введен в оборот в 2009 году во время первого срока президента Барака Обамы.