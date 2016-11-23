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В Казани установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Они начнут отсчитывать время до первого матча мундиаля с 11.30 мск 26 ноября

В Казани установят часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу 2018 года. Время до первого матча мундиаля они начнут отсчитывать с 11.30 мск 26 ноября.

Часы установят на Кремлевской набережной в столице Татарстана. Официальное открытие стелы стартует в день проведения жеребьевки к Кубку Конфедераций. Во время мероприятия для всех гостей проведут спортивную викторину, победитель которой получит ценные призы на футбольную тематику, пишет ProKazan.Ru.

Часы выполнены в цветах чемпионата мира по футболу 2018 года. На них расположены эмблема предстоящего мундиаля и логотип пивоваренной компании. Стоит отметить, что в Москве подобные часы появились в сентябре 2015 года. Их планируется установить в каждом из 11 российских городов, в которых пройдут матчи мирового первенства.

Напомним, в Казани доверили право провести четыре матча группового этапа и два — в рамках плей-офф. В 2017 году столица Татарстана примет соревнования Кубка Конфедераций, жеребьевка которого пройдет 26 ноября 2016 года в академии тенниса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Саранске и Сочи.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Казани установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Они начнут отсчитывать время до первого матча мундиаля с 11.30 мск 26 ноября

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