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Росрезерв вышел из-под контроля Минэка

«Закрома Родины» подчинены напрямую правительству

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) перестало подчиняться Минэкономразвития и теперь напрямую управляется правительством, сообщил официальный портал правовой информации в среду.

Росрезерв владеет разветвленной сетью складов и хранилищ продовольствия и других товаров, а также оборудования и топлива.

«Руководство страны совершенствует систему мобилизационной подготовки экономики страны, делая ее менее затратной и современной», — пояснил у себя в Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонку.

В ведение Минэкономразвития Росрезерв попал в результате административной реформы больше десяти лет назад.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Росрезерв вышел из-под контроля Минэка

«Закрома Родины» подчинены напрямую правительству

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