Росрезерв вышел из-под контроля Минэка

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) перестало подчиняться Минэкономразвит ия и теперь напрямую управляется правительством, сообщил официальный портал правовой информации в среду.



Росрезерв владеет разветвленной сетью складов и хранилищ продовольствия и других товаров, а также оборудования и топлива.



«Руководство страны совершенствует систему мобилизационной подготовки экономики страны, делая ее менее затратной и современной», — пояснил у себя в Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонку.

