Росрезерв вышел из-под контроля Минэка

«Закрома Родины» подчинены напрямую правительству
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) перестало подчиняться Минэкономразвит
Росрезерв владеет разветвленной сетью складов и хранилищ продовольствия и других товаров, а также оборудования и топлива.
«Руководство страны совершенствует систему мобилизационной подготовки экономики страны, делая ее менее затратной и современной», — пояснил у себя в Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонку.
В ведение Минэкономразвит