Песков опроверг сообщения об упразднении «Спецстроя»

Решение об упразднении Федерального агентства по специальному строительству («Спецстрой») не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Нет, окончательного решения пока нет. Существуют разные предложения и разные обсуждения. Пока говорить о чем-то конкретном невозможно», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что «Спецстрой» по решению президента России будет ликвидирован к середине 2017 года, а его активы будут переданы Министерству обороны России.



По сообщениям источников, решение было принято в связи с многочисленными претензиями заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных «Спецстрою» предприятий. В качестве примера приводятся многочисленные нарушения при строительстве космодрома Восточный.