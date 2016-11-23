Четыре человека пострадали в ДТП в Тамбове

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легковушки и грузовика, которое произошло в Тамбове на трассе «Северный обход». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», на нерегулируемом перекрестке 27-летний водитель автомобиля LADA Priora-217030 не пропустил 26-летнего водителя грузовика Iveco с полуприцепом Netam Fruehauf, в результате чего произошло столкновение. Пострадало четыре человека, в том числе двое детей — девочки 8 и 10 лет.

Виновник ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы бедра, костей таза и грудной клетки. Второй водитель отделался ушибами мягких тканей головы. Обе девочки получили тяжелые травмы, их доставили в детскую областную больницу.