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Песков: заявления Фийона и Жюппе совпадают с настроем РФ

При этом официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на звучащие во время праймериз во Франции слова о готовности развивать отношения с Москвой, делать какие-то выводы преждевременно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что высказывания участников избирательной кампании во Франции в отношении России соответствуют настрою Москвы на развитие отношений.

«Да, у нас есть серьезные разногласия, но они не должны блокировать развитие наших отношений в тех областях, где это возможно и где это необходимо в интересах народов наших двух стран», — сказал Песков.

Между тем он отметил, что предвыборная риторика может контрастировать с деятельностью уже действующей власти. А действующие власти ЕС, по мнению Пескова, испытывают дефицит возможностей для решения проблем с Москвой путем диалога и не стремятся искать развязки тех проблем, которые можно урегулировать в обозримой перспективе.

Ранее финалисты праймериз правых и центристов во Франции экс-премьеры Франсуа Фийон и Ален Жюппе заявили о необходимости поддерживать диалог с российской стороной.

Так, Фийон в интервью телеканалу Europe 1 заявил, что из России сделали виртуального врага, хотя она никакой опасности для Европы не представляет.

Кроме того, он обратил внимание на то, что информационная кампания направленная против российского президента Владимира Путина не идет на пользу развитию отношений.

Напомним, первый тур праймериз правоцентристов во Франции состоялся в воскресенье: победу одержал Франсуа Фийон, набравший 44,1% голосов; вторым финишировал мэр Бордо Ален Жюппе с результатом 28,5%; экс-президент Николя Саркози не смог выйти во второй раунд, заняв третье место (20,6% голосов).

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Песков: заявления Фийона и Жюппе совпадают с настроем РФ

При этом официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на звучащие во время праймериз во Франции слова о готовности развивать отношения с Москвой, делать какие-то выводы преждевременно

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