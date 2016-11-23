МИД РФ называет дискриминационной резолюцию Европарламента

Уполномоченный Министерства иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал дискриминационным проект резолюции о противодействии российским СМИ, рассматриваемый в Европарламенте.



Долгов считает, что сама постановка вопроса о противодействии российским СМИ является дискриминацией.

«Сам этот вопрос— это дискриминация, вопиющая дискриминация прав российских СМИ»,— приводит слова Долгова «РИА Новости» со ссылкой на RT. Долгов добавил, что попытки запрета российских СМИ в странах — явное нарушение международных норм и нарушение прав граждан Евросоюза.



По его словам, РФ продолжит поднимать вопрос о попытках запрещать российские СМИ в различных странах, «потому что это дискриминация, это явное нарушение международных норм».



В среду Европарламент проголосует по резолюции «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».