Вьетнамец сбежал из суда после оглашения приговора в Псковской области

Пытавшийся незаконно пересечь границу в Псковской области вьетнамец сбежал из зала суда после оглашения приговора. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По информации Псковской ленты новостей, 19 ноября пограничным нарядом вблизи госграницы недалеко от населенного пункта Гавры Пыталовского района были задержаны четверо граждан Вьетнама и двое их проводников — граждане России. Сообщается, что они двигались в сторону границы на автомобиле без документов.

«После проведенных административно-проверочных мероприятий 21 ноября решением Пыталовского районного суда все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.

Однако после оглашения приговора одному из вьетнамцев удалось сбежать из зала суда. Менее чем через два часа его удалось задержать на железнодорожном вокзале Пскова. Мужчина был передан компетентным органам для исполнения решения суда.