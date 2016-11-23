МИД призвал правительство Трампа не арестовывать россиян за рубежом

Нормализации отношений Москвы и Вашингтона может поспособствовать отказ администрации избранного президента США Дональда Трампа от арестов россиян в третьих странах. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов.

«Честно говоря, очень мало надежды, что нынешняя администрация примет во внимание наши требования, откажется от этой практики. Мы продолжим эту работу с администрацией Трампа. Надеемся, при Трампе, при его администрации будут позитивные изменения», — сказал он в эфире телеканала RT.

Дипломат напомнил о том, что Трамп во время предвыборной кампании высказывал заинтересованность в нормализации отношений с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Отказ от незаконной практики экстратерриториального применения американского законодательства — это один из кратчайших путей нормализации двусторонних отношений», — сказал Долгов.

Ранее представитель российского МИДа отмечал, что за последнее время произошло более 20 случаев похищения россиян спецслужбами США за границей.



Ранее газета «Известия» писала, что российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме «Форт-Дикс» в США, может быть отпущен после того, как президентское кресло в США займет республиканец Дональд Трамп.



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