В Мариинском театре спели письма Ван Гога

Регулярные исполнения камерных советских и российских опер стали визитной карточкой одной из малых сцен Мариинского театра — зала Прокофьева. Только в нынешнем сезоне заявлено по шесть опер в трех таких абонементах, два из которых — детские.

Центральной фигурой третьего цикла, состоящего преимущественно из позднесоветских опер для одного певца, стал Григорий Фрид, родившийся в год смерти Сергея Танеева (1915) и проживший почти век (еще в 2012-м он давал интервью «Известиям»).

В текущем сезоне Мариинка представляет, пусть и с некоторым запозданием после прошлогоднего юбилея, сразу обе его оперы, написанные на основе документальных материалов. Это звучащий на многих мировых сценах «Дневник Анны Франк» по запискам девочки, укрывавшейся от нацистов в 1942–1944 годах (постановка — в планах на весну), и не столь известные, но музыкально не менее интересные «Письма Ван Гога».



Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра

Академия молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой объявила конкурс среди молодых оперных режиссеров, по итогам которого «Письма» были доверены постановщику Алексею Смирнову и художнице Елене Бодровой.

Этот набирающий силу тандем действует в музыкальном театре примерно в том же русле, что Дмитрий Волкострелов и Ксения Перетрухина в драматическом. Они предлагают не просто интерпретационный театр, но работают с новыми музыкальными жанрами и формами их восприятия — будь то музыкальный квест «ARTинки с выставки» на фестивале NET или спектакль «Положение вещей» в Центре Мейерхольда с неожиданным контрапунктом театральной драматургии и концертной логики.

Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра

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«Письма Ван Гога» тоже специфичны: отсутствие яркой сюжетной линии входит в противоречие с повествовательностью самой оперной партитуры. Атрибуты художника (картинные рамы или палитра) становятся в постановке Смирнова атрибутами «театра художника», а персонажи, как и декорации, поначалу прикрыты простынями (именно в окровавленной простыне полицейские нашли Ван Гога после того, как он отрезал себе ухо).

Режиссер здесь играет с самим жанром монооперы, предполагающей наличие только одного персонажа на сцене, — так, входящий на первых звуках и садящийся за письменный стол Ван Гог оказывается не Винсентом, а его адресатом, братом Тео, персонажем-мимом. Подобные «обманки» выступают лейтмотивом постановки. В сцене сумасшествия Винсент не замечает присутствия брата, пытающегося остановить приступ, но едва остается один — протягивает руки в пустоту и обращается к нему. Единственный «разговор» Винсента с Христиной (его возлюбленной) также происходит в ее отсутствие.

Два исполнительских состава оперы — суть один. На премьере с очень сложной партией Винсента (75 минут соло) справился Ярослав Петряник, но исполнитель роли Тео, Филипп Евич, — тоже баритон, и во втором составе происходит их «рокировка». Учитывая, что баритон солирует и в предстоящих в этом абонементе «Записках сумасшедшего» Юрия Буцко, возможно, у кого-то из исполнителей выдастся поистине «сумасшедший» сезон.