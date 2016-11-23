Россия должна ускорить развитие Дальнего Востока и Арктики

Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию в Кремле заявил, что Россия должна ускорить освоение своих территорий, в том числе Арктики и Дальнего Востока.

Говоря о развитии территорий, президент отметил, что для обеспечения роста экономики необходимо создание мощной технологической базы.

«Нужно прежде всего создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, вывести на новое качество медицину и сельское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России», — сказал он.