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Россия должна ускорить развитие Дальнего Востока и Арктики

Об этом заявил президент России на заседании совета по науке и образованию

Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию в Кремле заявил, что Россия должна ускорить освоение своих территорий, в том числе Арктики и Дальнего Востока.

Говоря о развитии территорий, президент отметил, что для обеспечения роста экономики необходимо создание мощной технологической базы.

«Нужно прежде всего создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, вывести на новое качество медицину и сельское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России», — сказал он.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Россия должна ускорить развитие Дальнего Востока и Арктики

Об этом заявил президент России на заседании совета по науке и образованию

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