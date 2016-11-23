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Уссурийских фермеров из-за Нового года лишили главной торговой точки

На центральной площади вместо ярмарки выходного дня появится ледяное царство

Ярмарки выходного дня пропадут в центре Уссурийска. С декабря главная площадь города будет закрыта из-за подготовки к новогоднему празднику. Впрочем, городские власти обещают открыть торговые ряды в других районах города, где в преддверии Нового года будет представлен широкий ассортимент продукции. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, изначально ярмарки были организованы властями по просьбе фермеров. Как заявлял глава администрации Евгений Корж, сельхозпроизводителям надо помочь решить проблему реализации выращенной продукции.

В этом году в городе провели около 80 ярмарок, большинство торговых мест было отдано местным фермерам под реализацию сельхозпродукции.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Уссурийских фермеров из-за Нового года лишили главной торговой точки

На центральной площади вместо ярмарки выходного дня появится ледяное царство

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