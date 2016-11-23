«Локомотив-Кубань» отзаявил Кенни Гэбриэля

27-летний форвард Кенни Гэбриэл покидает «Локомотив-Кубань». По информации «Известий» краснодарский клуб отзаявил американца. Габриэл продолжит карьеру в греческом «Панатинаикосе».

Контракт баскетболиста с «Локо» был рассчитан по схеме «1+1». В прошлом сезоне Кенни выступал в составе «Каршияки». В чемпионате Турции Гэбриэл в среднем набирал 11,8 очка и 6,5 подбора, в Евролиге — 9,7 очка и 4,6 подбора, в Еврокубке — 12 очков и 3,6 подбора.

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