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Трамп назвал руководителей ведущих американских СМИ лжецами

Избранный президент Америки устроил журналистам настоящий разнос

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с ведущими американскими медиаменеджерами и устроил им настоящий разнос.

Для представителей СМИ встреча с будущим главой государства обернулась «настоящим кошмаром», сообщает The New York Post со ссылкой на собственные источники.

«Телевизионные руководители и телеведущие пришли, рассчитывая обсудить возможности доступа к президентской администрации, но вместо этого они попали под фирменную раздачу Трампа», — пишет издание.

На встречу с республиканцем пришли около 40 человек, среди них был первые лица NBC, CNN, CBS, Fox News и MSNBC.

«Трамп твердил: «Мы сидим в комнате, полной лжецов, продажных и необъективных СМИ, которые ошибались во всем». Эти слова были адресованы всем присутствующим. Он назвал Джеффа Цукера (президент CNN Worldwide) по имени и сказал, что CNN — это сеть лжецов, и все там врут», — отмечает издание.

Однако в команде Трампа не считают, что мероприятие прошло ужасно, — спикер республиканца Келлиэн Конуэй утверждает, что все прошло «превосходно».

«Это беспрецедентная встреча, которую нам удалось организовать за два дня», — сказала Конуэй.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Трамп назвал руководителей ведущих американских СМИ лжецами

Избранный президент Америки устроил журналистам настоящий разнос

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