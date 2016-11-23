Объем финансирования науки должен сохраниться в процентах от ВВП, заявил президент России на заседании совета по науке и образовании в Кремле.

«Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП», — сказал Владимир Путин.

Президент призвал не экономить на фундаментальной науке, это может привести к отставанию России в будущем. «Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадежно отставать завтра. И допустить этого не можем», — добавил он. Путин уточнил, что на финансирование фундаментальной науки наряду со средствами бюджета будут направлены и внебюджетные средства.