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Президент призвал не экономить на фундаментальной науке

Российский лидер считает, что это может привести к отставанию России в будущем

Объем финансирования науки должен сохраниться в процентах от ВВП, заявил президент России на заседании совета по науке и образовании в Кремле.

«Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП», — сказал Владимир Путин.

Президент призвал не экономить на фундаментальной науке, это может привести к отставанию России в будущем. «Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадежно отставать завтра. И допустить этого не можем», — добавил он. Путин уточнил, что на финансирование фундаментальной науки наряду со средствами бюджета будут направлены и внебюджетные средства.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Президент призвал не экономить на фундаментальной науке

Российский лидер считает, что это может привести к отставанию России в будущем

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