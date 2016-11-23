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В Брянской области проведут парад коммунальной техники

Демонстрацию дорожной спецтехники проводят по поручению Минстроя РФ

В Брянской области в рамках всероссийской акции проведут парад коммунальной техники. В нем представят весь автопарк коммунальщиков региона.

Парад подготовили по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для формирования положительного образа сферы ЖХК, а также подтверждения готовности коммунальных служб к прохождению осенне-зимнего периода.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, в начале ноября брянские власти получили по этой работе неуд. Дороги в области зимой будут убирать более 470 единицы специальной дорожной техники. При этом четверть из них полностью изношены. Приобрести новые машины муниципалитеты не могут из-за нехватки денег. Но местные власти заверили, что смогут обеспечить безопасность на дорогах зимой, привлекая дополнительные машины местных дорожных ремонтно-строительных участков.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Брянской области проведут парад коммунальной техники

Демонстрацию дорожной спецтехники проводят по поручению Минстроя РФ

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