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Госсовет Коми утвердил закон о наружной рекламе

Курировать рекламный рынок в республике будет специальное казенное учреждение

Госсовет Коми проголосовал за принятие закона о перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами власти республики.

Как сообщает ИА «Комиинформ», проект закона был рассмотрен сегодня на очередном заседании сессии Госсовета. Закон поддержали 22 депутата, против высказались пять человек, один человек воздержался.

Предполагается, что созданное казенное учреждение будет заниматься регулированием вопросов рекламного рынка. В ближайшее время в штате нового заведения будут работать шесть специалистов, однако позже численность состава планируется расширить. На содержание казенного имущества ежегодно будут тратить 8 млн рублей

Власти республики полагают, что благодаря новому закону в Коми удастся унифицировать рынок наружной рекламы, установить единые требования к внешнему виду конструкций, организовать ведение единого учета (реестра) выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Предполагается, что новый закон также позволит своевременно выявлять и демонтировать незаконные конструкции.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Госсовет Коми утвердил закон о наружной рекламе

Курировать рекламный рынок в республике будет специальное казенное учреждение

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