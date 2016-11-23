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Кейт Бекинсейл: «Судьба связала меня с пулеметами и пистолетами»

Голливудская актриса — о съемках в боевиках, жестокости в кино и отвратительном Тобайасе Мензисе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В российском прокате — фантастический триллер Анны Ферстер «Другой мир: Войны крови». Главную роль в очередной части популярной франшизы о вампирах и оборотнях снова сыграла Кейт Бекинсейл, уже полюбившаяся поклонникам в образе вампирши Селин. Корреспондент «Известий» Галя Галкина встретилась с актрисой в отеле London в Лос-Анджелесе и расспросила ее о работе над «Другим миром».

— Ваш фирменный латексный комбинезон, как и раньше, отлично на вас сидит. Вообще не едите?

— На самом деле, я не отказываюсь от еды. У меня довольно низкое содержание сахара в крови, поэтому мне практически постоянно нужно есть, чтобы не умереть. Но вы правы в том, что снова влезть в комбинезон Селин — это все равно что заново надеть свое свадебное платье и убедиться в том, что оно впору. А еще я постоянно хожу в спортзал и занимаюсь разными видами боевых искусств.

Фото: WDSSPR Sony

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— Вас расстраивает, что вас знают прежде всего благодаря франшизе «Другой мир»? Довольны ли вы ролями, которые вам предлагают?

 «Другой мир» изменил мое представление о собственном актерском имидже. Я училась в Оксфордском университете, всегда тяготела к интеллектуальным занятиям, и все мои первые роли были в этом ключе. Но затем пришлось выйти из зоны комфорта. Поскольку зрители в таком восторге от моих кожаных штанов, они стали частью моего имиджа. 

Странно, что я известна благодаря тому, к чему не очень приспособлена. Было бы большой натяжкой назвать меня прирожденным бойцом, например. Но с другой стороны, я рада, что играю в таких разножанровых фильмах.

— Ваш отец Ричард Бекинсейл был одним из любимейших комедийных актеров Англии. А вы могли бы сыграть в комедии?

— Я наверняка была бы хорошей комедийной актрисой, если бы не пулеметы и пистолеты, с которыми меня связала судьба. Но думаю, что фильм «Любовь и дружба», где я сыграла роль молодой вдовы леди Сьюзан — это своего рода комедия, причем очень хорошая. Правда, ее сюжет основан на отнюдь не комическом романе Джейн Остин, но все равно фильм кажется мне забавным. И это - заслуга режиссера Уита Стиллмана. Он, к счастью, совершенно не интересуется огнестрельным оружием (смеется).

— Вы работали со Стиллманом почти 20 лет назад — над фильмом «Последние дни диско». Почему пауза так затянулась?

— Оказалось, что он вовсе не терял мой телефонный номер. Просто ждал, пока я достаточно состарюсь, чтобы сыграть задуманную им роль. Вы только представьте себе, как он шепчет: «Пожалуйста, старься скорее, пожалуйста...»

Фото: WDSSPR Sony

— «Другой мир: Войны крови» рассказывает о борющихся за власть группировках. Насколько этот сюжет связан с реальной жизнью?

— Здорово, когда фильм касается актуальных проблем нашей жизни. Однако, согласитесь, что нужно быть совершенно ненормальным, чтобы радоваться зверскому убийству, пусть даже жертва — негодяй. Людям это несвойственно. И мне не хотелось бы, чтобы подобное смотрели дети. Это придуманный страшный фильм. Подобные картины имеют право на существование, но их надо смотреть под настроение и явно без детей. И еще было бы здорово, если бы зрители могли кричать в кинотеатре сколько захотят —  выплескивать свои эмоции.

Фото: WDSSPR Sony

— Вам пришлось учиться стрелять для съемок в «Другом мире»?

— У меня очень большие кисти рук, совсем не женские. Поэтому все спрашивали меня, не играю ли я на гитаре, на фортепиано... Я говорила, что нет, просто это врожденное. А когда начала сниматься в «Другом мире» и впервые взяла в руки пистолет, то вдруг оказалось, что он мне очень подходит. Если бы не этот фильм, то я бы об этом так и не узнала — у меня никогда не было ни малейшего интереса к оружию. А теперь, несмотря на мою неуклюжесть, есть нечто, что у меня хорошо получается (смеется).

— Что вам больше всего нравится в вашей героине?

— Мне нравится риск. В повседневной жизни мы, конечно, сводим риск до минимума. И мне нравится летать на съемочной площадке (смеется).

— «Другой мир» снимали в Праге. Вам там понравилось?

— Очень. Правда, в декабре там было холодно. Я совершенно избалована погодой в Лос-Анджелесе и когда жалуюсь на местный холод, мои английские друзья готовы меня убить. Но в Праге было действительно холодно. Зато люди просто чудесные, и там сказочно красиво. Более красивого места я никогда не видела. Интересно, что каждый раз, когда мы там снимаем, мою героиню бьют (смеется).

Фото: WDSSPR Sony

— Тобайас Мензис в этом фильме играет Мариуса. Он стал звездой.

— Кому-то он нравится, хотя лично я не могу этого понять.

— Неужели вы не смотрели сериал «Чужестранка»?

— Я знаю, что благодаря этому проекту Тобайас и пользуется популярностью. Но я думаю, что он отвратителен. Он - просто капризное грубое животное. Когда видишь его, по коже бегут мурашки. Но некоторым это нравится. Он немножко напоминает Алана Рикмана. Мне нравится широкий шрам на его спине, и я искренне думала, что он настоящий. А когда узнала, что это грим, посоветовала ему оставить его после съемок (смеется).

— Как думаете, сколько еще серий «Другого мира» у нас впереди?

— Даже не буду пытаться предсказывать. Я была очень удивлена, когда мне предложили роль в первом фильме. Жизнь научила меня быть готовой к неожиданностям.

— Но вам бы хотелось, чтобы франшиза продолжилась?

— Очень многое зависит от того, понравится ли фильм зрителям. Лично я не чувствую необходимости играть еще в пяти фильмах «Другого мира». Я создала свой персонаж, и этого вполне достаточно. Но, с другой стороны, если зрители захотят, чтобы мы продолжили историю Селин, то так тому и быть.

Справка «Известий»

Кейт Бекинсейл родилась в Лондоне в семье театральной актрисы Джуди Ло и известного телевизионного актера Ричарда Бекинсейла. Изучала французскую и русскую литературу в Оксфордском университете. С 1991 года снимается в кино. В числе наиболее известных ее ролей — «Перл-Харбор», »Интуиция», «Авиатор». Широкую известность актрисе принесла роль вампирши Селин в фильме «Другой мир» (2003). В 2003 году Бекинсейл вышла замуж за режиссера «Другого мира» Лена Уайзмана. Он же принимал участие в создании всех последующих частей франшизы. В 2015-м пара рассталась. 

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Кейт Бекинсейл: «Судьба связала меня с пулеметами и пистолетами»

Кейт Бекинсейл: «Судьба связала меня с пулеметами и пистолетами»Голливудская актриса — о съемках в боевиках, жестокости в кино и отвратительном Тобайасе Мензисе

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