Четверть века с «Орфеем»

Фестиваль «Территория классики», приуроченный к юбилею радиостанции «Орфей», прошел под знаком музыкального разнообразия. Обилие жанров, стилей и титулованных исполнителей воодушевило благодарных слушателей.

Под сияние хрустальных люстр Колонного зала Дома союзов организаторы представили три вечера. Самым «тематическим» оказалось посвящение мюзиклу — двухчасовое шоу продемонстрировало сливки жанра от «Призрака оперы» Эндрю Ллойда Уэббера до «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова. Самым «цеховым» выглядел концерт под названием «Территория радио» — с подборкой лучших номеров радийных трансляций. Ну а самым универсальным можно считать гала-вечер, собравший классику всех времен.

Открыли его, как и положено, официальные лица. Генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова благодарила аудиторию, которая за четверть века (ровно столько исполнилось радиостанции) приросла квалифицированными слушательскими кадрами. Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Сергей Сеславинский погрузился в воспоминания. Он рассказал, как бились поклонники классики за FM-частоту, как трудно было оберегать классический оазис от посяганий агрессивной попсы, и что теперь, окидывая взглядом пройденный путь, одним из главных своих свершений он считает радио «Орфей».

Ведущие вечера — балерина Илзе Лиепа и певец Аскар Абдразаков — также признались в любви к «Орфею». Илзе пришлось ограничиться словами — сцена, занятая оркестром, не предполагала танцев, Аскар же воспользовался своим бархатным басом и одарил зал «Гранадой». От баритонов выступил Василий Ладюк с каватиной Фигаро из «Севильского цирюльника». От теноров — Алексей Татаринцев с романсом Неморино из «Любовного напитка». Солист «Новой оперы» обошелся без оркестра — аккомпанировал ему академический хор «Мастера хорового пения».



«Дон-дон» и «дум-дум», тщательно выпеваемые хористами, не заменили оркестрового звучания, но дали понять: мастерства коллективу не занимать. В дальнейшем подопечные Льва Канторовича продолжили удивлять: рассредоточившись по залу, исполнили «Аве Мария» Гуно-Баха, подчеркнув стереофоническое обаяние сочинения.

Коллеги-оркестранты из оркестра радио «Орфей» (художественный руководитель и дирижер — Сергей Кондрашов) ответили духоподъемными «Половецкими плясками», бодрой увертюрой к «Кармен» и ностальгическим вальсом из «Ласкового и нежного зверя». За роялем был автор — маэстро Евгений Дога.

Инструментальный раздел концерта иначе как усладой слуха не назовешь. Но если Вадим Репин и Екатерина Мечетина ограничились популярными пьесами (скрипач пропел «Эстрелиту» Понсе, а пианистка с легкостью преодолела «Муки любви» Крейслера-Рахманинова), то квартет «бородинцев» и Александр Князев с Андреем Коробейниковым подошли к выбору репертуара со всей академической серьезностью — и не прогадали. Образованная публика по достоинству оценила тончайшую лирику Второго квартета Бородина и победную моторику финала Девятой сонаты для скрипки и фортепиано Бетховена в виолончельном переложении Князева.

За «легкие» жанры отвечала представительная команда в составе группы Kvatro, мастерицы цыганского романса Нины Шацкой и QUEENтета под руководством Сергея Мазаева. Последний, отыграв Чайковского и Фельцмана, взял слово.



— Радио «Орфей» — это, как сейчас говорят, очень круто, — заметил музыкант.

Зал взорвался аплодисментами.



Справка «Известий»

Радиостанция классической музыки «Орфей» начала работу в 1960 году в качестве программы Всесоюзного радио. В 1991 году «Орфей»стал самостоятельной радиостанцией. С апреля 2007 работает круглосуточно. «Орфей» входит в Европейский вещательный союз и в жюри международной премии классической музыки International Classical Music Awards.