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Познер прочтет текст открытого диктанта по английскому языку в Москве

Мероприятие состоится 30 ноября, проверить свой уровень владения языком может любой желающий

Знаменитый российский журналист Владимир Познер прочитает отрывок из произведения одного из молодых британских писателей на первом открытом диктанте по английскому языку, который состоится 30 ноября.

«Логическим завершением «литературной» части Года языка и литературы Великобритании и России станет 18-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, в которой Великобритания принимает участие в качестве почетного гостя, а финалом языковой части программы — диктант по английскому языку Spell Well, который состоится в Москве впервые, но обещает быть ежегодным», — сказали в пресс-службе Британского совета, передает «РИА Новости».

Там также добавили, что в этом году попробовать свои силы придут около тысячи участников. Мероприятие открытое, проверить свой уровень владения английским языком может любой желающий.

После диктанта Владимир Познер примет участие в публичной дискуссии об английской литературе.

«Среди 10 авторов лучших работ будут разыграны три приза: сертификаты на бесплатную сдачу экзамена IELTS и пробный экзамен IELTS, а также знаменитый учебник Реймонда Мерфи English Grammar in Use с автографом автора. Награждение победителей пройдет на рождественском приеме в резиденции посла Великобритании в России в Москве», — добавили в пресс-службе.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Познер прочтет текст открытого диктанта по английскому языку в Москве

Мероприятие состоится 30 ноября, проверить свой уровень владения языком может любой желающий

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