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Стал известен потолок курортного сбора за отдых в Краснодарском крае

Туристы будут платить не более 150 рублей в сутки

Размер курортного сбора за отдых на Кубани не должен превышать 150 рублей в сутки. Решение было принято на совещании в Севастополе, на котором обсуждались детали проекта федерального закона о курортном сборе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В частности, законопроектом предусмотрено, что оплачивать сбор будут приезжие, которые находятся на территории Краснодарского края более 24 часов, пользователи курортной инфраструктуры, а также прибывшие по путевкам.

Авторы инициативы обещают прописать особые условия для льготников и дифференцировать ставки в зависимости от сезонности.

Напомним, предложение краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева ввести в стране механизм курортного сбора ранее поддержал президент Владимир Путин. Правительству поручено реализовать проект до 1 марта 2017 года.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Стал известен потолок курортного сбора за отдых в Краснодарском крае

Туристы будут платить не более 150 рублей в сутки

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