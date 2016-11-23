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В Татарстане заложат патрульный корабль «Виктор Великий»

Судно спроектировано Северным проектно-конструкторским бюро из Санкт-Петербурга

На судостроительном заводе им. А.М. Горького в Зеленодольске 25 ноября заложат патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий». Судно было спроектировано Северным проектно-конструкторским бюро из Санкт-Петербурга для корабельного состава Военно-морского флота России.

«Виктор Великий»  пятый корабль в серии. Он назван в честь Героя Советского Союза капитана I ранга ВМФ СССР Виктора Великого, пишет ИА «Татар-информ».

Суда проекта 22160 предназначены для охраны и патрулирования территориальных вод, пресечения контрабандной деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экомониторинга окружающей среды, охраны кораблей и судов.

Головной корабль проекта 22160 «Василий Быков», заложенный в феврале 2014 года, будет передан заказчику в 2017 году. Шесть патрульных кораблей должны пополнить состав ВМФ России до 2020 года.

Корабль «Виктор Великий» водоизмещением около 1,3 тыс. т способен автономно находиться в дальней морской зоне в течение двух месяцев. Судно обладает высокими скоростными характеристиками, экипаж включает до 80 человек. На его палубе может разместиться вертолет массой 12 т.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Татарстане заложат патрульный корабль «Виктор Великий»

Судно спроектировано Северным проектно-конструкторским бюро из Санкт-Петербурга

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