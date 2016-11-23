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Кириенко присматривается к молодым кадрам

Первый замглавы администрации президента посетил форум для талантливых школьников и абитуриентов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко принял участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходит в Ярославле. В рамках форума презентовали онлайн-портал «Проектория»: победители школьных олимпиад, молодые изобретатели и перспективные абитуриенты смогут в рамках проекта выполнять тестовые задания от ведущих технологических компаний. Таким образом вузы смогут выявлять перспективных студентов, а работодатели — находить потенциальных сотрудников. Организаторы форума заявили «Известиям», что площадка фактически работает в режиме кадрового научного резерва.

Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» проходит в четвертый раз и объединяет победителей олимпиад (в этом году приехало около 500 школьников), конкурсов научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов, авторов изобретений, педагогов и ректоров ведущих российских вузов, представителей крупных отечественных компаний из 85 регионов России.

В этом году форум охватил шесть направлений: технологии здоровья, технологии энергии, космические технологии, технологии движения, информационные технологии и технологии материалов. В каждом из направлений партнерами выступили ведущие высокотехнологичные компании — «Росатом», «Ростех», РЖД, «Роснано», «Русгидро», «Р-Фарм».

Школьникам было предложено решить реальные производственные задачи из профессиональной практики. Такой подход, по словам организаторов, позволит участникам точнее определить направление своей будущей деятельности, а представителям вузов и работодателям — найти перспективных студентов и потенциальных сотрудников.

В форуме принял участие и Сергей Кириенко. По словам первого замглавы АП, мероприятие необходимо расширить, четыре дня — слишком мало для выявления потенциала участников, многие из них не успели продемонстрировать и реализовать подготовленные проекты.

— Здорово, что есть такой форум. Жалко, что он один раз в году. Видно, что ребятам разъезжаться не хочется. Главное, о чем говорили ребята, — что им очень интересно, но, жалко, было мало времени, — сказал Кириенко.

В рамках форума презентовали портал «Проектория» — главную интерактивную площадку мероприятия. С помощью этого ресурса школьники смогут решать реальные производственные задачи, знакомиться с ведущими технологическими компаниями и получать от них экспертную поддержку, а в перспективе — работу. Зарегистрироваться в системе могут только бывшие или будущие участники форума. Кириенко оценил информационный ресурс.

— Прекрасный проект, который презентовали. Очень правильный, позволяющий интерактивно работать. Но надо подумать о том, чтобы не только по интернету, но и чаще встречаться и прорабатывать такие задачи, совместно работать. Вот об этом надо будет подумать в продолжение проекта, — сказал Кириенко по итогам мероприятия.

Как пояснил «Известиям» один из организаторов форума, работа ведется, по сути, в режиме подготовки кадрового научного резерва. После каждого форума создается база, которой пользуются вузы и работодатели. В свою очередь, дирекция форума следит за профессиональным развитием его участников. 

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что Сергея Кириенко всегда привлекали интеллектуальные площадки, а талантливую молодежь он рассматривает как своего рода перспективный кадровый резерв, имея в виду ее участие в разработке программ развития, стратегических проблем.

— Очевидно, что Кириенко пригласили в АП не только для того, чтобы провести президентские выборы, но и для того, чтобы он своим участием помог в разработке стратегий, в которых будет отражен образ будущего России, — отмечает политолог, добавляя, что этот процесс требует подключения лучших интеллектуальных сил страны, с чем связан и интерес Кириенко к молодым интеллектуалам.

— Кроме того, как человек, возглавлявший одну из самых успешных и высокотехнологичных госкомпаний страны — «Росатом», Кириенко заинтересован в диверсификации экономики страны и ее ориентированности на высокие технологии, — добавил эксперт.

По мнению директора Института политических исследований Григория Добромелова,  интерес к новой молодежной кадровой политике есть и у российского президента.

— Это связано с востребованностью сейчас не столько гуманитариев, а скорее специалистов технического профиля. Все понимают, что сейчас новый социально-экономический курс возможен только с привлечением молодежи с инженерно-техническим уклоном, и об этом президент не раз говорил, — отмечает эксперт.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Кириенко присматривается к молодым кадрам

Кириенко присматривается к молодым кадрамПервый замглавы администрации президента посетил форум для талантливых школьников и абитуриентов

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